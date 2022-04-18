Макрон допустил личную встречу с Путиным по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил личную встречу с Владимиром Путиным по Украине. Французский лидер добавил, что пока по России не будет "красных линий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Макрон заявил, что в Украине послезавтра не будет возврата к нормальной жизни. При этом французский лидер не исключил возможность встречи с Путиным лицом к лицу.
"Если мы проведем "красные линии" (в отношении России - ред.), нам придется на это реагировать", - добавил Макрон, приведя в пример ситуацию с Сирией.
Напомним, Макрон отказался назвать войну России в Украине геноцидом украинской нации. По его мнению, украинцы и россияне являются "братскими" народами.
Отметим, сегодня, 18 апреля, министерство иностранных дел Франции заявило, что не будет использовать термин "геноцид" в отношении массовых убийств украинцев российскими военными.
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