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Результативна атака "Юти" за секунди до сирени поховала "Голден Стейт": момент дня в НБА

Фото: Вирішальний слемданк Сімоне Фонтеккіо (sports.inquirer.net)
Автор: Антон Федорців

Комбінація "Юти Джаз" із взяттям вирішальних двох очок стала найпам'ятнішим епізодом ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Джазмени" розігнали контратаку в останні секунди вирішальної чверті проти "Ворріорз". Оліник зіграв у відборі, а Бізлі розрізною передачею вивів під щит Фонтеккіо. Італійцю залишилося виконати данк – успішно.

Перемога 124:123 дозволила "Юті" піднятися на 6-те місце в Західній конференції НБА. Чинний чемпіон – "Голден Стейт" – лише десятий, але наразі проходить у плей-офф сезону. У вихідні "джазмени" зіграють проти "Міннесоти", а "Ворріорз" зустрінуться з фіналістом сезону 2021/22 "Бостон Селтікс".

Сам Фонтеккіо провів на паркеті 19,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 3 підбирання, віддав 1 асист і припустився однієї втрати м'яча. Найрезультативнішим у складі "Юти" став Джордж Кларксон (22 пункти).

Хто такий Сімоне Фонтеккіо

Уродженець італійської Пескари, вихованець "Віртуса" з Болоньї. Захищав кольори міланської "Олімпії", "Кремони", "Реджани", берлінської "Альби", "Басконії".

Легкий форвард готувався взяти участь у драфті НБА-2015, а інтерес до нього проявляв "Бостон". Але згодом свою кандидатуру зняв. Цього літа підписав 2-річний контракт із "Ютою".

Дебютував у Національній баскетбольній асоціації Фонтеккіо в жовтні. У середньому проводить на майданчику 9,9 хвилин із показниками 4.9 очки, 1.3 підбирання, 0.5 передач, 0.1 перехоплень.

До слова, напередодні комбінація Дончіча-Вуда очолила хіт-парад моментів дня в НБА.

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