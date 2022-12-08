Результативная атака "Юты" за секунды до сирены похоронила "Голден Стэйт": момент дня в НБА

Комбинация "Юты Джаз" с набором решающих двух очков стала самым памятным эпизодом игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
"Джазмены" разогнали контратаку в последние секунды решающей четверти против "Уорриорз". Олинык сыграл в отборе, а Бизли разрезной передачей вывел под щит Фонтеккьо. Итальянцу осталось исполнить данк – успешно.
Победа 124:123 позволила "Юте" подняться на 6-е место в Западной конференции НБА. Действующий чемпион – "Голден Стэйт" – только десятый, но в данный момент проходит в плей-офф сезона. На выходных "джазмены" сыграют против "Миннесоты", а "Уорриорз" встретятся с финалистом сезона 2021/22 "Бостон Селтикс".
Сам Фонтеккьо провел на паркете 19,5 минут. За это время он успел набрать 18 очков, сделал 3 подбора, отдал 1 ассист и допустил одну потерю мяча. Самым результативным в составе "Юты" стал Джордж Кларксон (22 пункта).
Уроженец итальянской Пескары, воспитанник "Виртуса" из Болоньи. Защищал цвета миланской "Олимпии", "Кремоны", "Реджаны", берлинской "Альбы", "Басконии".
Легкий форвард готовился поучаствовать в драфте НБА-2015, а интерес к нему проявлял "Бостон". Но потом свою кандидатуру снял. Этим летом подписал 2-летний контракт с "Ютой".
Дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации Фонтеккьо в октябре. В среднем проводит на площадке 9,9 минут с показателями 4.9 очка, 1.3 подбора, 0.5 передач, 0.1 перехватов.
К слову, накануне комбинация Дончича-Вуда возглавила хит-парад моментов дня в НБА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.