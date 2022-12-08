Результативная атака "Юты" за секунды до сирены похоронила "Голден Стэйт": момент дня в НБА

"Джазмены" разогнали контратаку в последние секунды решающей четверти против "Уорриорз". Олинык сыграл в отборе, а Бизли разрезной передачей вывел под щит Фонтеккьо. Итальянцу осталось исполнить данк – успешно.

Победа 124:123 позволила "Юте" подняться на 6-е место в Западной конференции НБА. Действующий чемпион – "Голден Стэйт" – только десятый, но в данный момент проходит в плей-офф сезона. На выходных "джазмены" сыграют против "Миннесоты", а "Уорриорз" встретятся с финалистом сезона 2021/22 "Бостон Селтикс".

Сам Фонтеккьо провел на паркете 19,5 минут. За это время он успел набрать 18 очков, сделал 3 подбора, отдал 1 ассист и допустил одну потерю мяча. Самым результативным в составе "Юты" стал Джордж Кларксон (22 пункта).

Кто такой Симоне Фонтеккьо

Уроженец итальянской Пескары, воспитанник "Виртуса" из Болоньи. Защищал цвета миланской "Олимпии", "Кремоны", "Реджаны", берлинской "Альбы", "Басконии".

Легкий форвард готовился поучаствовать в драфте НБА-2015, а интерес к нему проявлял "Бостон". Но потом свою кандидатуру снял. Этим летом подписал 2-летний контракт с "Ютой".

Дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации Фонтеккьо в октябре. В среднем проводит на площадке 9,9 минут с показателями 4.9 очка, 1.3 подбора, 0.5 передач, 0.1 перехватов.