"Сліпий" пас Дончіча під щит Вуду декласував "Денвер": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Баскетболісти "Маверікс" розіграли зразкову комбінацію у середині першої чверті. Зірковий словенець прорвався на лівий край "дуги", відтягнув на себе двох опонентів і хитрою передачею вивів на оперативний простір американця. Вуд ефектно набрав 2 очки.

Стараннями Дончіча, який оформив тріпл-дабл, "Даллас" здобув непросту перемогу на виїзді (116:115). В активі плеймейкера 22 пункти, 10 підбирань і 12 передач. Він провів на паркеті понад 37 хвилин.

І "Наггетс", і "Маверікс" зберегли місця в зоні плей-офф Західної конференції НБА. Наразі денверці посідають 5-те місце, а техасці натомість ідуть на 7-й позиції. Лідер Заходу – "Фінікс Санз".

Хто такий Крістіан Вуд

Американський професіонал, уродженець Каліфорнії. У 2015 році не був обраний під час драфту НБА, але після виступів у Літній лізі підписав контракт із "Філадельфією".

Виступи в складі "76-х", а потім і за "Шарлотт" і "Мілуокі", він чергував із матчами за фарм-клуби в Джі-Лізі – "Делавер Блю Коатс", "Грінсборо Сварм" і "Вісконсин Херд". Перший повноцінний сезон (2019/20) в асоціації провів у "Детройті" (62 матчі).

Далі відіграв дві кампанії у складі "Г'юстона". Цьогоріч улітку був обміняний в "Даллас" на Мар'яновіча, Берка, Крісса, Брауна та права на драфті. Середні цифри Вуда в "Маверікс" – 16.7 очок, 7.7 підбирань, 1.4 асист, 0.5 перехоплень.