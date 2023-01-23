Результати відчують усі: голови ГУР та СБУ провели спільну нараду

Як пише пресслужба, усі силові структури України єдині в прагненні захистити країну від російської агресії. Керівники ГУР та СБУ координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ, є всього-на-всього ворожими наративами.

"Всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території. Тож разом працюємо на перемогу", - пише ГУР.

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України та Василь Малюк, очільник СБУ (t.me/SBUkr)