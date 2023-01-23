UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Результати відчують усі: голови ГУР та СБУ провели спільну нараду

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України та Василь Малюк, очільник СБУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Голова ГУР МО України Кирило Буданов й очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати усі відчують вже найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки.

Як пише пресслужба, усі силові структури України єдині в прагненні захистити країну від російської агресії. Керівники ГУР та СБУ координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ, є всього-на-всього ворожими наративами.

"Всі українці єдині в прагненні перемогти ворога та назавжди звільнити окуповані території. Тож разом працюємо на перемогу", - пише ГУР.

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України та Василь Малюк, очільник СБУ (t.me/SBUkr)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні