Результаты почувствуют все: главы ГУР и СБУ провели совместное совещание

Все силовые структуры Украины едины в стремлении защитить страну от российской агрессии. Руководители ГУР и СБУ координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует себя - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ, являются всего-навсего враждебными нарративами.

"Все украинцы едины в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Так что вместе работаем на победу", - пишет ГУР.

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины и Василий Малюк, глава СБУ (t.me/SBUkr)