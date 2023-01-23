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Результаты почувствуют все: главы ГУР и СБУ провели совместное совещание

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины и Василий Малюк, глава СБУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Его результаты все ощутят уже в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.

Все силовые структуры Украины едины в стремлении защитить страну от российской агрессии. Руководители ГУР и СБУ координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует себя - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ, являются всего-навсего враждебными нарративами.

"Все украинцы едины в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Так что вместе работаем на победу", - пишет ГУР.

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины и Василий Малюк, глава СБУ (t.me/SBUkr)

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