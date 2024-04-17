В результаті удару по табору для біженців у Газі загинули 13 людей, більшість з них діти, - CNN

Телеканал має відео, як стверджується, від очевидця, що показує постраждалих внаслідок удару.

Очевидець, який живе в таборі Аль-Магазі, розповів CNN, що вибух стався приблизно за 30-40 метрів від нього.

"Я негайно пішов подивитися, що сталося, і знайшов розкидані на землі мертві тіла. Кричать люди, кричать діти. Діти мертві на землі. Вони просто грали у настільний футбол і загинули мученицькою смертю", — сказав він.

Крім того, телеканал має відео з лікарні, куди поступали поранені.

CNN повідомляє, що звернувся до Армії оборони Ізраїлю за коментарем, але поки не отримав відповіді.

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