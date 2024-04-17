В результате удара по лагерю для беженцев в Газе погибли 13 человек, большинство из них дети, - CNN

По данным представителей Больницы мучеников Аль-Аксы, по меньшей мере 13 человек погибли, в том числе семеро детей, и более 25 получили ранения в результате удара по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной Газе во вторник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Телеканал имеет видео, как утверждается, от очевидца, показывающее пострадавших в результате удара.
Очевидец, живущий в лагере Аль-Магази, рассказал CNN, что взрыв произошел примерно в 30-40 метрах от него.
"Я немедленно пошел посмотреть, что произошло, и нашел разбросанные на земле мертвые тела. Кричат люди, кричат дети. Дети мертвы на земле. Они просто играли в настольный футбол и погибли мученической смертью", - сказал он.
Кроме того, у телеканала есть видео из больницы, куда поступали раненые.
CNN сообщает, что обратился в Армию обороны Израиля за комментарием, но пока не получил ответа.
ЦАХАЛ 2 апреля атаковал колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) - погибли семь работников миссии из разных стран мира.
Израильские военные признали этот факт и заявили, что причина - в "ложной идентификации". Оператор дрона якобы подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.
Критика в сторону Израиля по поводу большого количества гражданских жертв во время операции в Секторе Газа зазвучала с новой силой. В частности, резко высказались премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден.
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