В результате удара по лагерю для беженцев в Газе погибли 13 человек, большинство из них дети, - CNN

Телеканал имеет видео, как утверждается, от очевидца, показывающее пострадавших в результате удара.

Очевидец, живущий в лагере Аль-Магази, рассказал CNN, что взрыв произошел примерно в 30-40 метрах от него.

"Я немедленно пошел посмотреть, что произошло, и нашел разбросанные на земле мертвые тела. Кричат люди, кричат дети. Дети мертвы на земле. Они просто играли в настольный футбол и погибли мученической смертью", - сказал он.

Кроме того, у телеканала есть видео из больницы, куда поступали раненые.

CNN сообщает, что обратился в Армию обороны Израиля за комментарием, но пока не получил ответа.

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