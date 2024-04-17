RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате удара по лагерю для беженцев в Газе погибли 13 человек, большинство из них дети, - CNN

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным представителей Больницы мучеников Аль-Аксы, по меньшей мере 13 человек погибли, в том числе семеро детей, и более 25 получили ранения в результате удара по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной Газе во вторник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Телеканал имеет видео, как утверждается, от очевидца, показывающее пострадавших в результате удара.

Очевидец, живущий в лагере Аль-Магази, рассказал CNN, что взрыв произошел примерно в 30-40 метрах от него.

"Я немедленно пошел посмотреть, что произошло, и нашел разбросанные на земле мертвые тела. Кричат люди, кричат дети. Дети мертвы на земле. Они просто играли в настольный футбол и погибли мученической смертью", - сказал он.

Кроме того, у телеканала есть видео из больницы, куда поступали раненые.

CNN сообщает, что обратился в Армию обороны Израиля за комментарием, но пока не получил ответа.

Гибель в Газе волонтеров "Всемирной центральной кухни"

ЦАХАЛ 2 апреля атаковал колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) - погибли семь работников миссии из разных стран мира.

Израильские военные признали этот факт и заявили, что причина - в "ложной идентификации". Оператор дрона якобы подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.

Критика в сторону Израиля по поводу большого количества гражданских жертв во время операции в Секторе Газа зазвучала с новой силой. В частности, резко высказались премьер Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль