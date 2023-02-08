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В результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина

Фото: в результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина (t.me ok_pivnich1)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 лютого, в результаті російського обстрілу загинула людина, ще двоє знаходяться в тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".

Від російської атаки, що вони військові РФ сьогодні близько полудня два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет у район Семенівки, а саме в промислову будівлю.

Військові РФ сьогодні здійснили пуск двох ракет у район села Семенівка Чернігівської області. Ракети влучили в промислову будівлю, в результаті чого одна людина загинула, ще двох людей змогли дістати з під завалів, проте нині вони перебувають в лікарні у важкому стані.

Також ОК Північ повідомило, що нині ще одна людина знаходиться під завалами.

Фото: в результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина (t.me ok_pivnich1)

Наразі ж на місці прильоту триває розбір завалів та робота рятувальних служб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області.

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