Від російської атаки, що вони військові РФ сьогодні близько полудня два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет у район Семенівки, а саме в промислову будівлю.

Військові РФ сьогодні здійснили пуск двох ракет у район села Семенівка Чернігівської області. Ракети влучили в промислову будівлю, в результаті чого одна людина загинула, ще двох людей змогли дістати з під завалів, проте нині вони перебувають в лікарні у важкому стані.

Також ОК Північ повідомило, що нині ще одна людина знаходиться під завалами.

Фото: в результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина (t.me ok_pivnich1)

Наразі ж на місці прильоту триває розбір завалів та робота рятувальних служб.