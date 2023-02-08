RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате российского обстрела Черниговской области погиб человек

Фото: в результате российских обстрелов Черниговской области погиб человек (t.me ok_pivnich1)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 февраля, в результате российских обстрелов погиб человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Общественное".

От российской атаки, что они военные РФ сегодня около полудня два реактивных самолета, осуществивших пуск двух ракет в район Семеновки, а именно в промышленное здание.

Военные РФ сегодня осуществили пуск двух ракет в район села Семеновка Черниговской области. Ракеты попали в промышленное здание, в результате чего один человек погиб, еще два человека смогли достать из-под завалов, однако сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также ОК Север сообщило, что в настоящее время еще один человек находится под завалами.

Фото: в результате российских обстрелов Черниговской области погиб человек (t.me ok_pivnich1)

Сейчас же на месте прилета идет разбор завалов и работа спасательных служб.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской общине в Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиЧерниговская областьВойна России против Украины