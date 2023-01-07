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Результати російських "гарантій". За добу по Гуляйполю прилетіло понад 200 снарядів (фото)

Фото: за добу Гуляйполем прилетіло понад 200 ворожих снарядів (zp.npu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за добу випустили по Гуляйполю (Запорізька область) близько 220 снарядів. Відомо про зруйновані будинки, пошкоджені склади та магазини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Запорізької області.

Під ворожим вогнем упродовж доби було 16 населених пунктів. Найбільше постраждала Гуляйполе, куди прилетіло понад двісті ворожих снарядів.

Для атак росіяни використовували танки, міномети та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Фото: наслідки обстрілів Гуляйполя (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області ліквідували 34-річного Джамбулата Заураєва - сина представника самопроголошеного голови Чечні Рамзана Кадирова.

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