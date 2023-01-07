Результаты российских "гарантий". За сутки по Гуляйполю прилетело более 200 снарядов (фото)

Российские войска за сутки выпустили по Гуляйполю (Запорожская область) около 220 снарядов. Известно о разрушенных домах, поврежденных складах и магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области.

Под вражеским огнем в течение суток было 16 населенных пунктов. Больше всего пострадало Гуляйполе, куда прилетело боле двухсот вражеских снарядов.

Для атак россияне использовали танки, минометы и реактивные системы залпового огня. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Фото: последствия обстрелов Гуляйполя (zp.npu.gov.ua)