RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Результаты российских "гарантий". За сутки по Гуляйполю прилетело более 200 снарядов (фото)

Фото: за сутки по Гуляйполю прилетело более 200 вражеских снарядов (zp.npu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки выпустили по Гуляйполю (Запорожская область) около 220 снарядов. Известно о разрушенных домах, поврежденных складах и магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области.

Под вражеским огнем в течение суток было 16 населенных пунктов. Больше всего пострадало Гуляйполе, куда прилетело боле двухсот вражеских снарядов.

Для атак россияне использовали танки, минометы и реактивные системы залпового огня. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Фото: последствия обстрелов Гуляйполя (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ликвидировали 34-летнего Джамбулата Заураева - сына представителя самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна в Украине