Результаты российских "гарантий". За сутки по Гуляйполю прилетело более 200 снарядов (фото)

Российские войска за сутки выпустили по Гуляйполю (Запорожская область) около 220 снарядов. Известно о разрушенных домах, поврежденных складах и магазинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области.
Под вражеским огнем в течение суток было 16 населенных пунктов. Больше всего пострадало Гуляйполе, куда прилетело боле двухсот вражеских снарядов.
Для атак россияне использовали танки, минометы и реактивные системы залпового огня. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Фото: последствия обстрелов Гуляйполя (zp.npu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ликвидировали 34-летнего Джамбулата Заураева - сына представителя самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.
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