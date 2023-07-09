В результаті пожежі на АЗС в Києві є постраждалі

В наслідок сьогоднішньої пожежі на АЗС є троє постраждалих. Двох госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі", - повідомив мер.
Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.
"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Кличко.
"Пожежу на АЗС ліквідовано", - повідомив мер столиці.
За його даними, вогонь вирував на площі 1500 м кв. нині рятувальники досі продовжують розвідку приміщень.
"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - додав Кличко.
Пожежа на АЗС
Сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.
Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.