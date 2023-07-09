UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В результаті пожежі на АЗС в Києві є постраждалі

Фото: в Києві сталась пожежа на АЗС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В наслідок сьогоднішньої пожежі на АЗС є троє постраждалих. Двох госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі", - повідомив мер.

Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Кличко.

Пожежу ліквідовано

"Пожежу на АЗС ліквідовано", - повідомив мер столиці.

За його даними, вогонь вирував на площі 1500 м кв. нині рятувальники досі продовжують розвідку приміщень.

"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - додав Кличко.

Пожежа на АЗС

Сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа