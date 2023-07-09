В результате пожара на АЗС в Киеве есть пострадавшие

"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе", - сообщил мэр.

Он также рассказал, что третьего пострадавшего сейчас осматривают, а затем также госпитализируют.

"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте", - добавил Кличко.

Пожар ликвидирован

"Пожар на АЗС ликвидирован", - сообщил мэр столицы.

По его данным, огонь бушевал на площади 1500 м кв. Сейчас спасатели до сих пор продолжают разведку помещений.

"Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому младшему - 17 лет", - добавил Кличко.

Пожар на АЗС

Сегодня, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.

Отмечается, что пожарные уже занимаются ликвидацией пожара на АЗС в Днепровском районе. К тушению привлекли 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.