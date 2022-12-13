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Результати на полі бою говорять самі за себе. Пентагон не виявив ознак витоку західної зброї з України

Фото: Пентагон не виявив ознак незаконного перенаправлення зброї, наданої Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатів немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що були випадки незаконного перенаправлення військової допомоги, наданої Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патрика Райдера.

"Я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе", - зазначив спікер.

Райдер вказав, що США надалі спостерігають, як "українці беруть спроможності, що постачають Сполучені Штати та міжнародна спільнота, й використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави й відвоюванні суверенної території".

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця підкреслив, що звільнення територій - доказ того, що західна зброя служить за призначенням.

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