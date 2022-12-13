Результаты на поле боя говорят сами за себя. Пентагон не обнаружил признаков незаконного перенаправление оружия в Украине

У Соединенных Штатов нет никакой информации, указывающей на то, что были случаи незаконного перенаправления военной помощи, предоставленной Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера.
"Я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", - отметил спикер.
Райдер указал, что США и дальше наблюдают, как "украинцы берут возможности, поставляемые Соединенными Штатами и международным сообществом, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевания суверенной территории".
Напомним, раньше постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что освобождение территорий - доказательство того, что западное оружие служит по назначению.
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