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Результаты на поле боя говорят сами за себя. Пентагон не обнаружил признаков незаконного перенаправление оружия в Украине

Фото: Пентагон не выявил признаков незаконного перенаправления оружия, предоставленного Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

У Соединенных Штатов нет никакой информации, указывающей на то, что были случаи незаконного перенаправления военной помощи, предоставленной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера.

"Я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", - отметил спикер.

Райдер указал, что США и дальше наблюдают, как "украинцы берут возможности, поставляемые Соединенными Штатами и международным сообществом, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевания суверенной территории".

Напомним, раньше постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что освобождение территорий - доказательство того, что западное оружие служит по назначению.

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ПентагонОружие из США