Результати на полі бою говорять самі за себе. Пентагон не виявив ознак витоку західної зброї з України
У Сполучених Штатів немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що були випадки незаконного перенаправлення військової допомоги, наданої Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патрика Райдера.
"Я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе", - зазначив спікер.
Райдер вказав, що США надалі спостерігають, як "українці беруть спроможності, що постачають Сполучені Штати та міжнародна спільнота, й використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави й відвоюванні суверенної території".
Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця підкреслив, що звільнення територій - доказ того, що західна зброя служить за призначенням.
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