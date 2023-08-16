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Результати оптимістичні: НБУ оприлюднив перші дані щодо стійкості 20 найбільших банків

Фото: банки України стійкі до кризи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для оцінки обсягу втрат від кредитного ризику та ймовірної потреби у капіталі Національний банк України проводить оцінку стійкості 20 найбільших банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2023 року).

"Перші результати діагностики оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив", - йдеться в огляді.

Як зазначили в НБУ, потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною. Більшість банків, ймовірно, зможе відновити капітал за рахунок поточних прибутків.

За результатами оцінки стійкості пріоритетом НБУ буде запровадження нових вимог до достатності капіталу, впровадження відкладених заходів та поновлення вимог до формування буферів капіталу. До виконання цих вимог обмеження на розподіл банками капіталу залишатимуться у силі, додали в НБУ.

Стрес-тест для банків

Нагадаємо, Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

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