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"Результати дуже смачні". Гуменюк про відповідь ЗСУ на ворожі обстріли Херсонської області

Фото: Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти маневрують на лівому березі Херсонської області та вже відчувають суттєву відповідь українських захисників на ворожі обстріли.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що російські окупанти продовжують тероризувати вогнем правий берег Дніпра. Вони обстрілюють не лише звільнені території, а й ті, які навіть не були під окупацією.

Гуменюк додала, що загарбники маневрують на лівобережжі Херсонської області.

"Вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають, вона досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже смачні і ви їх почуєте дуже скоро", - сказала вона.

Зазначимо, що раніше Гуменюк пояснювала, що обстріли Херсона росіянами не є їхньою помстою - вони просто ненавидять всіх, хто живе краще за них.

Як повідомлялося раніше, мешканців Херсонської області закликають евакуюватися, оскільки через ворожі удари неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання.

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Херсонська областьВійна Росії проти України