У результаті землетрусу в Японії постраждали більше 20 людей

Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Більшість постраждалих - літні люди

Щонайменше 21 людина постраждала в Японії в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,7, який відбувся у вівторок ввечері в Японському морі поруч з префектурою Ямагата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Наголошується, що більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземних поштовхів.

Епіцентр події землетрусу знаходився біля узбережжя префектури Ямагата, вогнище залягав на глибині близько 14 км під дном Японського моря. Спочатку повідомлялося про магнітуду 6,8, потім її оцінка була знижена до 6,7.

Сейсмологи також оголосили про загрозу цунамі заввишки до 1 м, однак на узбережжі був зафіксований лише незначний підйом рівня приливних хвиль.

Залізничний транспорт в префектурах Ніїгата і Ямагата працює в звичайному режимі. Порушене електропостачання також практично повністю відновлено.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, через землетрус магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі заввишки близько 1 м.

РБК-Україна писало, що число жертв землетрусу в Китаї зросла до 12 осіб, кількість постраждалих збільшилася до 134.