В результате землетрясения в Иране пострадали 128 человек

Сегодня в Иране произошло три землетрясения

На западе Ирана во время землетрясения пострадали 128 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Хушанга Базванда на иранском телевидении.

По словам губернатора, в результате сегодняшнего землетрясения магнитудой 5,9 в провинции Керманшах пострадали уже по меньшей мере 128 человек.

"Большинство из 128 пострадавших от землетрясения людей не нуждаются в госпитализации", - говорится в заявлении иранского чиновника.

Напомним, сегодня, 22 июля, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах через несколько часов после двух толчков на юге страны магнитудой 4,7 и 5,7.