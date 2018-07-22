В результаті землетрусу в Ірані постраждали 128 осіб

Сьогодні в Ірані сталося три землетруси

На заході Ірану під час землетрусу постраждали 128 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву губернатора провінції Хушанга Базванда на іранському телебаченні.

За словами губернатора, в результаті сьогоднішнього землетрусу магнітудою 5,9 в провінції Керманшах постраждали вже щонайменше 128 осіб.

"Більшість з 128 постраждалих від землетрусу людей не потребують госпіталізації", - йдеться в заяві іранського чиновника.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, землетрус магнітудою 5,9 стався на заході Ірану в провінції Керманшах через кілька годин після двох поштовхів на півдні країни магнітудою 4,7 і 5,7.