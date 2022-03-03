В результате взрыва возле вокзала Киева ранен мужчина

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, специалисты профильных служб, которые производят восстановительные работы.

Также продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

В полиции опубликовали видео с места происшествия.

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