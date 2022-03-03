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В результате взрыва возле вокзала Киева ранен мужчина

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ракетного обстрела российскими оккупантами и взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала вечером 2 марта был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Киева.

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, специалисты профильных служб, которые производят восстановительные работы.

Также продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

В полиции опубликовали видео с места происшествия.

Видео: в Киеве прогремел взрыв возле Центрального вокзала после российского обстрела

Ранее сообщалось, что 2 марта вечером в Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.

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