В результаті вибуху біля вокзалу Києва поранений чоловік

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряда пошкоджені Тепломережа, будівля відділу поліції і торгові заклади, що знаходилися поруч. Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

В даний час на місці працюють правоохоронці, фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Також тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

У поліції опублікували відео з місця події.

Відео: у Києві прогримів вибух біля Центрального вокзалу після російського обстрілу