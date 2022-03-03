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В результаті вибуху біля вокзалу Києва поранений чоловік

Автор: Володимир Костирін

У Києві в результаті ракетного обстрілу російськими окупантами і вибуху біля Центрального залізничного вокзалу увечері 2 березня був поранений чоловік. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Києва.

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряда пошкоджені Тепломережа, будівля відділу поліції і торгові заклади, що знаходилися поруч. Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

В даний час на місці працюють правоохоронці, фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Також тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

У поліції опублікували відео з місця події.

Відео: у Києві прогримів вибух біля Центрального вокзалу після російського обстрілу

Раніше повідомлялося, що 2 березня ввечері в Києві в районі підземного переходу вокзалу прогримів потужний вибух.

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КиївВійна Росії проти України