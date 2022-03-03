ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В результате взрыва возле вокзала Киева ранен мужчина

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 01:15
В результате взрыва возле вокзала Киева ранен мужчина Фото: Центральный железнодорожный вокзал в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ракетного обстрела российскими оккупантами и взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала вечером 2 марта был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Киева.

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждены теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, специалисты профильных служб, которые производят восстановительные работы.

Также продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

В полиции опубликовали видео с места происшествия.

Видео: в Киеве прогремел взрыв возле Центрального вокзала после российского обстрела

Ранее сообщалось, что 2 марта вечером в Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси