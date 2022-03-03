В результаті вибуху біля вокзалу Києва поранений чоловік

У Києві в результаті ракетного обстрілу російськими окупантами і вибуху біля Центрального залізничного вокзалу увечері 2 березня був поранений чоловік. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Києва .

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряда пошкоджені Тепломережа, будівля відділу поліції і торгові заклади, що знаходилися поруч. Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

В даний час на місці працюють правоохоронці, фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Також тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху.

У поліції опублікували відео з місця події.

Відео: у Києві прогримів вибух біля Центрального вокзалу після російського обстрілу