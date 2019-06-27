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У результаті вибуху у Відні загинула одна людина

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 12:34
У результаті вибуху у Відні загинула одна людина
Фото: вибух у Відні (twitter.com/Werenfried Ress)

Під час пошуково-рятувальної операції знайшли тіло загиблої

У столиці Австрії Відні загинула 29-літня жінка через вибух газу і обвалення декількох поверхів житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійське видання Die Presse.

За інформацією видання Die Presse, рятівники вважають, що під обвалинами знаходиться ще одна людина і вони намагаються допомогти їй. У результаті вибуху травмувалися більше десяти осіб, а четверо із них отримали тяжкі поранення.

За попередньою інформацією, вибух стався в результаті витоку газу. Також, відомо, що біля будинку утворився кратер.

Як повідомляло РБК-Україна 26 червня, сильний вибух, який зруйнував кілька поверхів багатоквартирного будинку, стався в районі вулиць Pressgasse і Schäffergasse в центрі Відня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух. В результаті події постраждали 165 людей. За данними управління Туркестанської області, за медичною допомогою звернулися 70 осіб, 45 з них госпіталізовані. Прем'єр-міністр країни Аскар Мамін повідомив про загибель трьох осіб. 

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