В столице Афганистана произошел мощный взрыв

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Информации о жертвах или пострадавших пока нет

В Афганистане утром 5 сентября произошел мощный взрыв в дипломатическом районе на востоке Кабула. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, террорист-смертник взорвал себя в 9-м районе безопасности Кабула, дипломатическом центре афганской столицы, где также находится посольство Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и отряды правоохранителей. Информации о пострадавших или погибших в результате теракта пока нет.

Кроме того, пока ни одна террористическая организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенное преступление.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 сентября в районе Кабула "Грин-Виллидж", где расположен большой комплекс, используемый сотрудниками международных организаций прозвучало 2 мощных взрыва. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 получили ранения. Ответственность за теракт взяли талибы.

Также РБК-Украина писало, что 19 августа в Афганистане во время празднования 100-летия независимости страны произошло несколько взрывов. В результате теракта ранения получили по меньшей мере 52 человека. Большинство людей получили лишь незначительные ранения, и после оказания помощи их отпустили из больницы.