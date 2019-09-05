В результаті вибуху в Кабулі загинули солдати НАТО

Ілюстративне фото (nato.int)

Загинули 2 військових з США та Румунії

В результаті теракту в Кабулі, який стався вранці 5 вересня в дипломатичному районі міста, де знаходиться посольство США, загинули двоє військовослужбовців зі складу НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію місії НАТО в Афганістані.

Як повідомляється, жертвами вибуху в дипломатичному районі Кабулу стали 2 військовослужбовці з Румунії та Сполучених Штатів Америки. Жодних інших відомостей про загиблих у відомстві не розголошують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 5 вересня на сході Кабулу стався потужний вибух. За попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе у дипломатичному районі, де також знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Талібан".

РБК-Україна писало, що жертвами теракту в афганській столиці стали щонайменше 10 осіб. Також повідомлялося, що до лікарні Кабулу доправили 42 постраждалих в результаті вибуху.

Додамо, що 2 вересня в столиці Афганістану сталися два потужні вибухи поблизу комплексу, який використовується співробітниками міжнародних організацій. В результаті серії вибухів загинули 16 осіб, ще 119 постраждали.