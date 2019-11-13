В результате взрыва в Кабуле погибли семь человек

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Четыре иностранца получили ранения

В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, погибло семь человек в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что фургон, начиненный взрывчаткой, нацелился на автомобиль, принадлежащий иностранной охранной компании.

В результате взрыва семь человек погибли и еще 10 человек, включая четырех иностранных граждан, получили ранения.

Насрат Рахими, представитель министерства внутренних дел, сказал, что террорист-смертник за рулем фургона нацелился на бронированный автомобиль, принадлежащий канадской компании безопасности GardaWorld, в результате нападения четверо сотрудников компании были ранены.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в провинции Нангархар прогремели два взрыва, жертвам стали 17 человек. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети селения Джодари уезда Хаска-Мина.

РБК-Украина писало, что в день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, были убиты 29 человек. Они погибли в результате атак террористов в день голосования за президента страны.