В результаті вибуху в Кабулі загинули семеро людей

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Чотири іноземця отримали поранення

В результаті вибуху бомби, закладеної в автомобілі, загинули сім людей в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що фургон, начинений вибухівкою, націлився на автомобіль, що належить іноземній охоронної компанії.

В результаті вибуху семеро людей загинули і ще 10 осіб, включаючи чотирьох іноземних громадян, одержали поранення.

Насрати Рахімі, представник міністерства внутрішніх справ, сказав, що терорист-смертник за кермом фургона націлився на броньований автомобіль, що належить канадській компанії безпеки GardaWorld, в результаті нападу четверо співробітників компанії були поранені.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані в провінції Нангархар прогриміли два вибухи, жертвами стали 17 осіб. Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна.

РБК-Україна писало, що в день виборів президента Афганістану, які відбулися наприкінці вересня, було вбито 29 осіб. Вони загинули в результаті атак терористів в день голосування за президента країни.