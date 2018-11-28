ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли 22 человека

Новости » Происшествия    28.11.2018 - 05:33
В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли 22 человека
Фото: взрыв (из открытых источников)

В ходе начавшегося пожара пострадали 22 человека, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых

В Китае в результате взрыва возле химического завода в восточной провинции Хэбэй погибли по меньшей мере 22 человека, еще 22 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации агентства, взрыв прогремел возле предприятия в городе Чжанцзякоу в среду, 28 ноября, в 0:41 по местному времени (27 ноября 18:41 по Киеву).

В результате возникшего после взрыва пожара сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

Причины взрыва устанавливаются.

 

Фото: на месте взрыва и пожара у завода в Китае

Напомним, 24 ноября в Китае в провинции Цзилинь при взрыве на машиностроительном заводе погибли два человека, еще 24 пострадали. Кроме того, пострадало 41 здание.

В июле в Китае на химическом заводе в городе Ибинь в результате взрыва на химическом заводе погибли 19 человек, 12 получили ранения.

 

На северо-западе Пакистане в результате взрыва погибли 25 человек В Китае при наезде на толпу школьников погибли пять человек
Новости Украины КитайзаводВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь