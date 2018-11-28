В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли 22 человека

Фото: взрыв (из открытых источников)

В ходе начавшегося пожара пострадали 22 человека, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых

В Китае в результате взрыва возле химического завода в восточной провинции Хэбэй погибли по меньшей мере 22 человека, еще 22 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации агентства, взрыв прогремел возле предприятия в городе Чжанцзякоу в среду, 28 ноября, в 0:41 по местному времени (27 ноября 18:41 по Киеву).

В результате возникшего после взрыва пожара сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

Причины взрыва устанавливаются.

Фото: на месте взрыва и пожара у завода в Китае

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 28, 2018

Напомним, 24 ноября в Китае в провинции Цзилинь при взрыве на машиностроительном заводе погибли два человека, еще 24 пострадали. Кроме того, пострадало 41 здание.

В июле в Китае на химическом заводе в городе Ибинь в результате взрыва на химическом заводе погибли 19 человек, 12 получили ранения.