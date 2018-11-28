У результаті вибуху біля хімзаводу в Китаї загинули 22 людини

Фото: вибух (з відкритих джерел)

Під час пожежі після вибуху постраждали 22 людини, згоріли 38 вантажних автомобілів і 12 легкових

У Китаї у результаті вибуху біля хімічного заводу в східній провінції Хебей загинули щонайменше 22 людини, ще 22 поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За інформацією агентства, вибух прогримів біля підприємства у місті Чжанцзякоу у середу, 28 листопада, о 0:41 за місцевим часом (27 листопада 18:41 за Києвом).

В результаті пожежі, що виникла після вибуху, згоріли 38 вантажних автомобілів і 12 легкових.

На місці події працюють рятувальники, поліція і медики.

Причини вибуху встановлюються.

Фото: на місці вибуху і пожежі на заводі в Китаї

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 28, 2018

Нагадаємо, 24 листопада в Китаї в провінції Цзілінь під час вибуху на машинобудівному заводі загинули дві людини, ще 24 постраждали. Крім того, постраждала 41 будівля.

У липні в Китаї на хімічному заводі в місті Ібінь у результаті вибуху на хімічному заводі загинули 19 осіб, 12 отримали поранення.