Под Киевом произошел взрыв. Зацепило несколько машин и ближайшие дома
В Боярке рано утром произошел взрыв, который повредил несколько машин и домов. Причина на данный момент устанавливается.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Сообщается, что около 04:00 на одной из улиц Боярки произошел взрыв, обошлось без пострадавших.
"В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевской области, а также прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.
"Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва. После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события", - говорится в сообщении.
Фото: последствия взрыва в Боярке (kv.npu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Бердянске. В результате инцидента в многоэтажке погибли два человека. По данным местных СМИ, в квартире подорвали гранату.
Также в марте в результате взрыва в Кропивницком пострадали два человека.