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Под Киевом произошел взрыв. Зацепило несколько машин и ближайшие дома

Новина українською → Боярка, Вторник 16 марта 2021 09:31
Под Киевом произошел взрыв. Зацепило несколько машин и ближайшие дома Фото: последствия взрыва в Боярке (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Боярке рано утром произошел взрыв, который повредил несколько машин и домов. Причина на данный момент устанавливается.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что около 04:00 на одной из улиц Боярки произошел взрыв, обошлось без пострадавших.

"В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевской области, а также прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.

"Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва. После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события", - говорится в сообщении.

Под Киевом произошел взрыв. Зацепило несколько машин и ближайшие дома

Фото: последствия взрыва в Боярке (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в Бердянске. В результате инцидента в многоэтажке погибли два человека. По данным местных СМИ, в квартире подорвали гранату.

Также в марте в результате взрыва в Кропивницком пострадали два человека.

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