UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате вчерашнего авиаудара по Макарову погибли семь человек

Фото: последствия авиаудара по Макарову (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Новиков

Вчера, 18 марта, российские войска нанесли авиаудар по Макарову (Киевская область). В результате погибли семь мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что в результате удара по Макарову погибли семь человек и пятеро получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

"В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Полицейские Бучанского района работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиевская область