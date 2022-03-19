В результаті вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро осіб

Вчора, 18 березня, російські війська завдали авіаудару по Макарову (Київська область). В результаті загинули сім мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
Повідомляється, що в результаті удару по Макарову загинули семеро осіб і п'ятеро отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні.
"Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару по авіаремонтному заводу у Львові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.