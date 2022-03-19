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В результаті вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро осіб

Фото: наслідки авіаудару по Макарову (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергей Новиков

Вчора, 18 березня, російські війська завдали авіаудару по Макарову (Київська область). В результаті загинули сім мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що в результаті удару по Макарову загинули семеро осіб і п'ятеро отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні.

"Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення. Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали удару по авіаремонтному заводу у Львові.

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Війна Росії проти УкраїниКиївська область