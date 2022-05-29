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В результате утреннего обстрела Николаева есть погибший. В городе снова слышны взрывы

Фото: Последствия обстрелов в Николаеве (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Антон Федорцив

Один погибший, несколько раненых и поврежденные многоэтажки стали печальным результатом очередного обстрела Николаева войсками РФ.

Об этом объявил мэр Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online.

Городские власти поделились деталями утренних обстрелов областного центра. Есть погибший, раненые и значительные разрушения.

"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб", – говорится в сообщении.

Сенкевич также призвал горожан соблюдать осторожность, поскольку в Николаеве снова раздаются взрывы. Мэр посоветовал николаевцам перейти в укрытия или же соблюдать правила двух стен в зданиях.

К слову, армия РФ снова обстреляла населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

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НиколаевАлександр СенкевичВойна России против Украины