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Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва є загиблий. У місті знову чути вибухи

Фото: Наслідки обстрілів у Миколаєві (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Антон Федорців

Один загиблий, кілька поранених і пошкоджені багатоповерхівки стали сумним результатом чергового обстрілу Миколаєва військами РФ.

Про це оголосив міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сєнкевич Online.

Міська влада поділилася деталями ранкового обстрілу обласного центру. Є загиблий, поранені та значні руйнування.

"Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.

Сєнкевич також закликав містян зберігати обережність, оскільки в Миколаєві знову лунають вибухи. Міський голова порадив миколаївцям перейти до укриттів або ж дотримуватися правила двох стін у будівлях.

До слова, армія РФ вкотре обстріляла населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

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МиколаївАлександр СенкевичВійна Росії проти України