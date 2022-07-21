В результате утреннего обстрела Харькова один человек погиб, 17 раненых

Российские оккупанты обстреляли с самого утра Харьков. В результате 17 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", - написал он.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате обстрела погиб один человек, а состояние одного из раненых крайне тяжелое.

"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - написал он в Telegram.