В результате утреннего обстрела Харькова один человек погиб, 17 раненых

Российские оккупанты обстреляли с самого утра Харьков. В результате 17 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", - написал он.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате обстрела погиб один человек, а состояние одного из раненых крайне тяжелое.
"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", - написал он в Telegram.
Напомним, сегодня войска РФ начали обстреливать один из жилых массивов Харькова. Жителей города призывали не выходить из укрытий. При этом в городе был "прилет" в медицинское учреждение.
Накануне утром по одному из районов Харькова российские оккупанты также нанесли ракетные удары.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13-летний ребенок.