RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, 17 поранених

Фото: Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 17 осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти обстріляли з самого ранку Харків. В результаті 17 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в результаті обстрілу одного з житлових районів Харкова 17 осіб отримали поранення", - написав він.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу загинула одна людина, а стан одного з поранених вкрай тяжкий.

"Другий день поспіль і приблизно в той же час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат - вже один загиблий і 17 поранених, з яких один вкрай важкий", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ почали обстрілювати один з житлових масивів Харкова. Жителів міста закликали не виходити з укриттів. При цьому в місті був "приліт" до медичного закладу.

Напередодні вранці по одному з районів Харкова російські окупанти також завдали ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України