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Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 14:56
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Накануне из сектора Газа были запущены несколько десятков ракет

Израильские военные начали наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Армии обороны Израиля в Twitter.

Как сообщается, нанесения ударов по объектам ХАМАС началось в ответ на утренний запуск нескольких десятков ракет в сторону Израиля с территории сектора Газа.

"Прямо сейчас Армия обороны Израиля начала атаковать террористические цели, которые относятся ХАМАС и "Исламскому джихаду", в секторе Газа. На данный момент более 10 террористических целей были поражены с помощью танков и самолетов", - говорится в заявлении военных.

Напомним, утром субботы, 4 мая, Армия обороны Израиля сообщила о перехвате нескольких десятков ракет, которые были запущены с территории сектора Газа. В общем с палестинской территории были запущены более 50 ракет. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки ракет, которые были выпущены с территории сектора Газа.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля.

В то же время в Палестине заявили, что запуск ракет был мерами в ответ на обстрел нескольких об'объектов ХАМАС.

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