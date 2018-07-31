В результате удара током с начала года погибло трое детей

Всего с начала года травмы на железной дороге получили 334 посторонних людей

В результате поражения электрическим током с начала 2018 года получили травмы 9 детей в возрасте до 16 лет, из них трое погибли. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, вчера, 30 июля, на грузовой железнодорожной станции Грушки в Соломенском районе Киева на крыше грузового вагона погиб школьник. Его поразило током на крыше крытого вагона, в результате чего он упал с крыши вагона на землю. Отмечается, что потерпевший 2007 года рождения учился в школе-интернате в Киеве.

"Железнодорожники обеспокоены травмированием молодежи, в частности из-за попытки сделать селфи на вагонах, похвастаться перед сверстниками или из-за посягательства на имущество железной дороги. Всего с начала года травмы на железной дороге получили 334 посторонних лица, в том числе 196 - со смертельным исходом", - сообщают в УЗ.

Среди травмированных 20 детей в возрасте до 16 лет, из них шестеро погибли. При этом за соответствующий период 2017 года было травмировано 302 посторонних людей, из них 197 - погибли, в том числе 14 детей получили травмы, из них шестеро погибли.

В результате поражения электрическим током с начала 2018 года травмировано 22 посторонних гражданина, из них 9 - смертельно.

Напомним, 30 июля в Киеве от удара током погиб ребенок. По свидетельству очевидцев, мальчик играл на железной дороге с компанией друзей.