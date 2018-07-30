В Киеве от удара током погиб ребенок

Компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет играли неподалеку вагонов

В Киеве сегодня, 30 июля, от удара током на железной дороге умер ребенок. Об этом сообщает "112 Украина" .

Отмечается, что инцидент произошел возле станции метро "Берестейская". Место огородили специальной полосой.

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", - сообщила корреспондент издания.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Детали происшествия выясняют.

Напомним, 29 июля за сутки трех жителей Днепропетровской области убило током в собственных дворах. В частности, в Магдалиновском районе в селе Шевское от удара током погиб местный житель.