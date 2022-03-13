В результате удара оккупантов по школе под Николаевом погибли два человека

Авиационный удар российских войск по селу Зеленый Гай в 25 километрах от Николаева унес жизни двух украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал ГСЧС .

Оккупанты 13 марта нанесли авиационный удар по зданию школы в Зеленом Гае. После атаки учебное заведение потерпело разрушения и загорелось. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

"Пожар локализован на площади 150 м кв. От ГСЧС привлечены 22 человека и 4 единицы техники", – говорится в сообщении.