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В результате удара оккупантов по школе под Николаевом погибли два человека

Автор: Антон Федорцив

Авиационный удар российских войск по селу Зеленый Гай в 25 километрах от Николаева унес жизни двух украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГСЧС.

Оккупанты 13 марта нанесли авиационный удар по зданию школы в Зеленом Гае. После атаки учебное заведение потерпело разрушения и загорелось. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще двое получили травмы.

"Пожар локализован на площади 150 м кв. От ГСЧС привлечены 22 человека и 4 единицы техники", – говорится в сообщении.

К слову, в Житомирской области обстрелами российских захватчиков повреждены дом и детский сад.

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