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Обстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садик

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Житомирская область, Воскресенье 13 марта 2022 18:26
Обстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садик Обстрел города Малин в Житомирской области (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты обстреляли 13 марта город Малин Коростенского района Житомирской области. Обломки ракет упали на жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Житомирской области.

"Снова вражеский обстрел 13 марта в 15;15 в городке Малин Коростенского района Житомирской области. В результате падения обломков ракеты поврежден один жилой дом и помещение детского сада. Погибших и травмированных нет", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели т техника.

Обстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садикОбстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садикОбстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садикОбстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садик

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