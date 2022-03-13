Обстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Житомирской области.

"Снова вражеский обстрел 13 марта в 15;15 в городке Малин Коростенского района Житомирской области. В результате падения обломков ракеты поврежден один жилой дом и помещение детского сада. Погибших и травмированных нет", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели т техника.

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