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Внаслідок удару окупантів по школі під Миколаєвом загинули двоє людей

Автор: Антон Федорців

Авіаційний удар російських військ по селу Зелений Гай за 25 кілометрів від Миколаєва забрав життя двох українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ДСНС.

Окупанти 13 березня завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаю. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 особи загинули, ще двоє зазнали травм.

"Пожежу локалізовано на площі 150 м кв. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 одиниці техніки", – йдеться в повідомленні.

До слова, на Житомирщині обстрілами російських загарбників пошкоджені будинок і дитячий садок.

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