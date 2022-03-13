Внаслідок удару окупантів по школі під Миколаєвом загинули двоє людей

Авіаційний удар російських військ по селу Зелений Гай за 25 кілометрів від Миколаєва забрав життя двох українців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал ДСНС .

Окупанти 13 березня завдали авіаційного удару по будівлі школи в Зеленому Гаю. Після атаки навчальний заклад зазнав руйнувань і загорівся. За попередніми даними, 2 особи загинули, ще двоє зазнали травм.

"Пожежу локалізовано на площі 150 м кв. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 одиниці техніки", – йдеться в повідомленні.