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В результате удара по Днепру погибли люди, есть раненые

Фото: в Днепре в результате российского обстрела погиб водитель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате российского удара по Днепру, который произошел сегодня вечером, погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя департамента транспорта горсовета Ивана Васючкова.

"В результате сегодняшнего российского теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Мужчина уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра снова выйти на работу. Не доехал", - рассказал представитель мэрии.

Обновлено.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что жертвами ракетного удара стали три человека. Еще 15 человек получили ранения.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним... Масштабы разрушений выясняем", - сказал он.

Напомним, сегодня вечером в Днепре прогремел ряд мощных взрывов. Как выяснилось позже, россияне нанесли ракетный удар по городу.

В мэрии после этого предупредили горожан о перебоях с подачей воды.

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Днепрракетный ударВойна России против Украины