В результате удара по Днепру погибли люди, есть раненые

"В результате сегодняшнего российского теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Мужчина уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра снова выйти на работу. Не доехал", - рассказал представитель мэрии.

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Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что жертвами ракетного удара стали три человека. Еще 15 человек получили ранения.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним... Масштабы разрушений выясняем", - сказал он.