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В результаті удару по Дніпру загинули люди, є поранені

Фото: у Дніпрі в результаті російського обстрілу загинув водій (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника департаменту транспорту міськради Івана Васючкова.

"В результаті сьогоднішнього російського теракту в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день та направлявся в парк, щоб завтра знову вийти на роботу. Не доїхав", - розповів представник мерії.

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Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що жертвами ракетного удару стали три людини. Ще 15 людей отримали поранення.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунала низка потужних вибухів. Як з'ясувалося пізніше, росіяни завдали ракетного удару по місту.

У мерії після цього попередили містян про перебої з подачею води.

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Дніпроракетный ударВійна Росії проти України