В результаті стрілянини а США загинули дві людини

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Стрілянина тривала на парковці після супермаркету

Кількість жертв стрілянини, відкритої в середу в магазині у місті Джефферсонтаун (штат Кентуккі), збільшилася до двох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAVE 3.

Як повідомили свідки, стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.

"Ми шоковані і засмучені подією зі стріляниною, що сталася сьогодні близько 14:30. Дякуємо місцевому відділенню поліції за швидке реагування, підозрюваний був затриманий, і зараз в нашому магазині забезпечена безпека", - прокоментували інцидент зі стріляниною в компанії Kroger.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Тафт на півдні штату Техас (США) в перестрілці на перший день народження дитини загинуло чотири людини.

Так, інцидент трапився увечері 14 жовтня, коли на день народження дитини стався конфлікт двох сімей, який закінчився стріляниною. В результаті інциденту чотири людини загинуло, ще п'ятеро отримали поранення. Двоє підозрюваних втекли з місця події.