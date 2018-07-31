В результате стрельбы в Колумбии погибли 8 человек

Неизвестные ворвались в бильярдную и отрыли стрельбу

В Колумбии неизвестные в понедельник, 30 июля, подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города Эль-Тарра и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Об этом сообщает издание El Tiempо.

На месте погибли семь человек, в том числе одна женщина, еще три человека получили ранения, позже один из раненых умер.

Власти колумбийского департамента Норте-де-Сантандер начали расследование происшествия.

Издание отмечает, что Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения и Народной армии освобождения Колумбии.

Напомним, во Франции в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести в городе Бон (Кот-д'Ор). Неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Основная версия правоохранителей - причиной стрельбы послужило сведение счетов.